Ayvalıklı antrenöre Taekwondo'da Milli Görev

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taekwondo sporunu sevdiren ve bugüne kadar yüzlerce genç sporcu yetiştiren Volkan Sersan'a, Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Milli Takım Antrenörü olarak görevi verildi.

Ayvalık'ta, 14 yıldır çocuklara ve gençlere taekwondo sporunu sevdiren hem uluslararası hem de ulusal şampiyonalarda kazandıkları 87 takım kupası ve Yüzlerce madalyanın yanı sıra Türkiye Şampiyonları ve Avrupa derecelerine sahip birçok sporcuyu bünyesinde barındıran Ayvalık Spor Kulübü'nün de başkanlığını yapan Volkan Sersan'a verilen bu görev, ilçenin spor tarihine geçti.

Milli takımın İspanya kafilesine katılmadan önce muhabirimizin sorularını yanıtlayan başarılı antrenör Volkan Sersan, Türkiye'nin Dünya'da Taekwondo da söz sahibi ülkeler arasında olduğunu belirterek, “Ülkemizde de 500 binden fazla lisanslı sporcu ve aktif 30 bin civarı müsabık sporcu sayısı ile ülkemizin lokomotif branşıyız. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında almış olduğumuz madalya sayısına hiçbir branşın ulaşamadığını belirterek başarı grafiği her geçen sene yükseliyor. Önümüzdeki Olimpiyat Oyunlarında hedefimiz en az 4 madalya. Sporcularımız formlarının zirvesinde İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Bayrağımızı göndere çektirecekler” dedi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu'nun talebi ve Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin'in onayıyla Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak olan Volkan Sersan, “Kafilemizde çok başarılı sporcularımız var. Bu şampiyonada 22 Erkek 12 Bayan toplam 34 sporcumuz mücadele edecek. Sporcularımıza güveniyoruz. Bugün yola çıkacak olan kafilemiz 7 Ekim'de Türkiye'ye dönüş yapacaktır” diye konuştu.