Ayvalıklı çocukların '23 Nisan' coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, BAÜ Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, gaziler, şehit aileleri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çocuk Halk Oyunları Festivali için Ayvalık'ta bulunan yabancı ülkelerin öğrencileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Hüsnü Uğural Stadyumu'nda sürdürüldü.

Stadyumdaki etkinlikler; saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başladı. Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Çocuklar; insanlığın ortak umudu, geleceği ve en önemli hazinesidir. Bu sebeple umudumuz en önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; coşkumuzu, sevincimizi, dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yineleyeceğimiz müstesna bir bayram. Türkiye olarak inanıyoruz ki, hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır." dedi.

Konuşmasında çocuklara seslenen Güner Bahadır, “Sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarısınız. Sizlerin sağlıklı, mutlu, eğitimli ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. İnanıyorum ki; ilerleyen yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. Mutlu ve gelişen bir Ayvalık'tan bahsedebilmemizin ön şartlı kıymetli çocuklar; tamamen sizin sevgiyle yetişen, değer gördüğü için değer veren bireyler olmanıza bağlıdır” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından verildi.

Stadyumdaki etkinlikler; anasınıfı öğrencilerinin gösterimleri, halk oyunları gösterileri, öğrenciler tarafından seslendirilen şiirlerin okunması ile sona erdi.