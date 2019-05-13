Ayvalıklı deniz lisesi öğrencilerinden TUBİTAK Fuarı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geleceğin denizcilerini yetiştiren Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ilgi yoğun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ülke genelinde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilim fuarı açıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Aday'ın yanı sıra okul öğretmen ve öğrencilerinin konukseverliğinde gerçekleşen fuar da; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, ilçedeki diğer okulların müdür ve yöneticileri hazır bulundu.

Kimya öğretmeni Hasan Fırat'ın yürütücülüğünde 24 projenin sergilendiği fuarda; 100 öğrencinin bilimsel araştırma ve tasarım projelerini sunuldu.

Fuar hazırlama süresince kazanılan eğitimler hakkında muhabirimizin sorularını yanıtlayan Proje Yürütücüsü Hasan Fırat, “Öğrencilerimizin yoğun çabasıyla eğitim-öğretim dönemine entegre olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilgilendikleri bilimsel konular hakkında daha fazla bilgi edinebilme imkanı buldular. Bilimsel konularla ilgilenirken bilimsel düşünceyi öğrendiler ve problem çözme kabiliyetlerini geliştirdiler. Farklı öğrenme stilleri ile yaparak yaşayarak öğrenme ortamlarında bulundular. Bunun gibi birçok konuda proje hazırlamak sunmak ve hazırlanmış projeleri izlemek hem öğretmen hem de öğrenciler için çok önemlidir. Bilim Fuarlarındaki kazanımların eğitim-öğretimin standardı haline gelmesi gerekmektedir. Bilimsel yaklaşımları anlayabilmek ve yeni bakış açıları kazanmak için büyük çaba harcayan öğrencilerimizi kutluyorum Ayrıca fuarımıza katılan ve öğrencilerimizin özgüvenlerini destekleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.