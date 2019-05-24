Ayvalıklı engellilerden Başkan Yılmaz'a anlamlı ziyaret

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde engellilere yönelik yapmış hizmetlerle bilinen Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' temennisinde bulundu

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in yanı sıra genel merkez yöneticileriyle, dernek bünyesindeki yaklaşık 30 engelli üye tarafından yapılan ziyaret sohbet havasında geçekleşti.

BOED'in bünyesindeki engelliler iş atölyesinde engelli üyelerine kendi elleriyle yaptıkları ahşap bir tablonun Başkan Yılmaz'a hediye edildiği ziyarette, Yılmaz tüm engellilerle ayrı ayrı ilgilenmeyi ihmal etmedi.

Genel Başkan Özlemiş, Ayvalıklı engelli konuklarını güler yüzüyle karşılayan Başkan Yücel Yılmaz'a; 21 yıldan bu yana yaptıkları çalışmalar ve gelecekte planladıkları hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, en kısa zamanda Ayvalık'a geldiğinde BOED'i ziyaret edeceğinin sözünü verdi.