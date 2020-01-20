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Ayvalıklı engellilere “sinema” terapisi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engelliler topluca gittikleri bir sinema da izledikleri komedi filmi ile adeta terapi oldular.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engelliler topluca gittikleri bir sinema da izledikleri komedi filmi ile adeta terapi oldular.


BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğünde, dernek yöneticileri ve engelliler; başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in paylaştıkları “Baba Parası” filmini izledi.


Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp, yönettiği komedi filminde, çoğu zaman kahkahalar atarak eğlenen engellilerin keyifleri ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.


İzledikleri filmin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, amaçlarının engelli üyelerinin yaşama sevinçlerini arttırmak ve güncel hayata motivasyonlarını sürdürebilmek olduğunu söyledi.


Başkan Özlemiş, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

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