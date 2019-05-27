Ayvalıklı esnaflardan Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz'a plaket

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatlarlar Odası öncülüğünde, bu yıl 11-14 Nisan tarihleri arasında ikinci kez ‘Akkızlı Günler' sloganıyla düzenlenen Doğa Festivali'ne verdikleri destekler nedeniyle Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz plaketle ödüllendirildiler.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca'nın öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde, Başkan Çakırca'yı; Oda 2. Başkanı Ahmet Özek, oda yöneticileri Solmaz Aydoğan ve Mustafa Tavşan yalnız bırakmadılar.

Vali Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a yönelik gerçekleşen her iki ziyarette; festivale verdikleri destekler nedeniyle teşekkür eden Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, festivalin daha kapsamlı ve uluslar arası bir organizasyon haline dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydederek, bu çalışmalara da gereken desteğin verilmesi adına Vali Yazıcı ve Başkan Yılmaz'dan söz almayı da ihmal etmedi.