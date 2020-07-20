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Ayvalıklı gaziler Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü unutmadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu; Kıbrıs’ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46 yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu; Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak, adaya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46 yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.


Başkan Kıranoğlu yağtığı açıklamada, “Şanlı ordumuzun destan yazdığı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünü en içten dileklerimizle yad ediyoruz. Aziz şehitlerimizi ve rahmete intikal eden kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.” dedi.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu açıklamasında, halen hayatta olan kahraman gazilere de sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilemeyi ihmal etmedi.

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