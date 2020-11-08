Ayvalıklı genç yüreklerden dev bir katkı daha

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun 7. ve 8. sınıf öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin de katkılarıyla örnek bir çalışmaya daha imza attılar.

Bu yılın başında Elazığ'da meydana gelen depremde; topladıkları maddi yardımları Elazığ'daki bir kardeş okula bağışlayan Mehmet Akif Ersoylu öğrenciler, bu kez aynı çalışmayı İzmir'de depremden etkilenen kardeşleri için başlattı.

Okul öğretmenlerinden Yurdaer Altınöz'ün öncülüğünde “Geçmiş Olsun İzmir. Yalnız Değilsin” sloganıyla başlattıkları kampanya ile İzmirli öğrencilerle yeni bir sevgi köprüsü kurmayı hedefleyen genç yürekler, kendi cep harçlıklarını da kattıkları yardımları bir an önce İzmir'e ulaştırmak istiyor.

Öğrencilerinin sosyal anlamda gerçekleştirdikleri çalışmalardan büyük gurur duyduğunu ifade eden Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz büyük bir milletin fertleriyiz. Okulumuz; öğrencisi, velisi ve tüm personeliyle bunun her zaman farkındadır. Biz öğretimin yanında sosyal sorumluluk projelerimiz ile yıllardır bu farkındalığı yaşatıyoruz. Bu kampanyamıza destek veren tüm velilerine öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu duygularla; ‘Geçmiş Olsun İzmir. Allah daha büyük felaketlerden vatanımızı ve milletimizi korusun' diyorum. Unutulmasın, biz büyük bir aileyiz” dedi.