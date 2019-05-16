Ayvalıklı gençlerden deniz dibi temizliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen dalış etkinliğinde tüplü dalış yapan gençler, deniz dibi temizliği yaptılar.

Milli Mücadele'nin 100. Yıldönümü Kutlama Programı kapsamında gerçekleşen dalış etkinliğini; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Suakar, Liman Başkanı, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, Ayvalıklı dalış okullarının temsilcileriyle vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kuzey Mavi, Prodivers dalış okullarının bünyesindeki dalış eğitmenlerinin nezaretinde; Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği dalışta, öğrenciler Ayvalık Belediye binası önündeki deniz kıyısından dalışlarını gerçekleştirdiler.

Setur Marina ekiplerinin de deniz üzerinde nezaret ettiği etkinlikte öğrenciler; düşüncesizce vatandaşların denize attığı çuvallar dolusu atığı çıkardılar.

Atıkların arasında bir de cep telefonunun bulunduğu gözlenen etkinlikle ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sizlerinde gördüğünüz gibi denizlerimizin hali içler acısı durumda. Bizler toplumun birer ferdi olarak çevremizi, denizlerimizi, doğamızı korumak zorundayız. Ama bana göre geleceğimize bırakacağımız miras, gençlerin bugün denizden çıkardıkları bu büyük kirlilik gibi olmamalıdır. Ben bu ibretlik etkinlik için başta gençlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Ahmet Suakar da, denizcilik lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu etkinliğin, yetişkin bireyler için tam bir ibretlik olduğunu kaydetti.

Suakar; düzenledikleri her etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile dalış okulları ve Setur Marina yetkililerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Etkinlik, dalışı gerçekleştiren öğrencilerin suyun üzerinde Türk Bayrağı ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'nün flamasını açmasıyla sona erdi.