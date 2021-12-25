Ayvalıklı off roadcılardan Başkan Dinç'e güvenoyu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kısa adı AYVOFF olarak bilinen Ayvalık Off Road Doğa ve Motor Sporları Kulübü olağan genel kurul toplantısını, Ayvalık Belediyesi'ne ait Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Saat 17.00'de başlayan genel kurul toplantısına kulübün üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık'ta otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getirerek, birlikte çeşitli sportif aktiviteler yapmasıyla dikkatleri üzerinde toplayan AYVOFF'un genel kurul toplantısı tam bir uyum ortamında yapıldı.

Toplantıda; kulüp başkanı İbrahim Dinç'in hazırladığı tek liste oylandı ve yeni yönetim bu liste çerçevesinde şekillendirildi.

İbrahim Dinç'in yeniden kulübün başkanlığına getirildiği genel kurul toplantısında, yeni yönetim kurulu; Gökhan Gökalp, Bülent Çaldemir, Cüneyt Mengen ve Ali Ürünbük isimlerinden oluştu.

Toplantıda Denetleme Kurulu üyeliklerine ise; Hakan Albayrak, Reşat Mengen ve Mustafa Tüfekçi getirildi.

Yapılan seçimlerin ardından yeniden kulüp üyelerine kendisine ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına gösterdikleri teveccüh nedeniyle teşekkür eden Başkan İbrahim Dinç, hedeflerinin ilçe genelindeki otomobil ve motosiklet tutkunlarıyla sosyal ve kültürel çalışmalar yürütebilmek olduğunu hatırlattı.

Kulüp üyeleri arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlayıp, birlikte doğal parkurlarda off road sportif yarışmalar düzenleyerek, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edebilmek olduğunu kaydeden İbrahim Dinç, Ayvalık başta olmak üzere Edremit körfezi ilçelerinden de isteyen herkesi kulüp bünyesinde aynı çatı altında çalışmalar yapmaya davet etti.