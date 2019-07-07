Ayvalıklı sanatseverler “Çınar'ın Yaprakları” resim sergisinde buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Cunda Adası'nda ressam Emine Alışık'ın kurduğu Olgay Sanat Evi sanatçı Halil Erden'in hazırladığı "Çınar'ın Yaprakları" resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Uzun yıllar Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda çalışmış ve kurumun Washington ve Berlin Büyükelçiliklerinde Ticaret Ataşesi ve Ticaret Müşaviri olarak görev yapan Halil Erden'in emekli olduktan sonra resim sanatına gönül vermesinin ardından yaptığı eserlerin yer aldığı sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

17 Temmuz'a kadar açık kalacağı öğrenilen serginin açılış kokteylinde; sanatçı Halil Erden'i hayat arkadaşı Güneri Erden de yalnız bırakmadı.

Ayvalık ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç'in yanı sıra yakın dostları Türkan Gülbey, Emel Bağder, Sevda Genç ve Ertan Genç'in de hazır bulunduğu serginin açılışında sanatçı Emine Alışık da davetlilerle yakından ilgilendi.

Yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi ile muhabirimizin sorularını yanıtlayan emekli bürokrat ve sanatçı Halil Erden; resim sanatına olan tutkusu ve ilgisinin yurt içinde ve yurt dışındaki müzelerle, resim sergilerini gezmekle başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra merhum Yaşar Yeniceli ve Burhan Özer gibi ünlü sanatçılardan bir süre yağlıboya ile suluboya dersleri aldığını anlatan Halil Erden, “2018 Ocak ayından bu yana resim çalışmalarımı ülkemizin uluslararası üne sahip ressamlarımızdan Sait Günel'in sanat atölyesinde sürdürüyorum. İlk kişisel sergimi geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde açtım. Bugüne kadar dört karma sergiye katıldım. Bugün burada eserlerimi Ayvalıklı sanatseverlerle buluşmasında emeği geçen Türkiye'nin ulusal ve uluslararası sanat arenasında gurur veren sanatçılarından biri olarak niteleyebileceğim Emine Alışık hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.