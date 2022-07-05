Ayvalıklı sporcular madalyaya doymuyor

Balıkesir'de yapılan ve kadın erkek toplam 78 sporcunun mücadele ettiği Minikler Türkiye şampiyonası öncesi il seçme müsabakalarında Ayvalıkspor Kulübü bünyesindeki tekvandocular 4 altın 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Milli takım antrenörü ve milli hakem Volkan Sersan'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Ayvalıklı tekvandocuların son aylarda Türkiye şampiyonları da dahil katıldıkları her turnuvadan madalyalarla dönmesi ilçedeki spor camiaları tarafından da gururla karşılandı.