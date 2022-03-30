Ayvalıklı tekvandoculardan 2 altın, 2 gümüş madalya

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Spor Kulübü sporcuları Balıkesir'de yapılan Anadolu Yıldızları Ligi İl seçmelerinde 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Gençler Milli Takım Antrenörü Volkan Sersan nezaretinde çalışmalarını sürdüren Ayvalık Spor Kulübü sporcuları, Balıkesir'de yapılan ve kız erkek toplam 57 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızları ligi Balıkesir il seçme müsabakalarında 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Şampiyonaya 4 sporcu ile katılan ve 2 altın 2 gümüş madalya kazanan sporcularıyla gurur duyduğunu belirten Volkan Sersan, “Gelecek vaat eden sporcular ile çalışmak gerçekten bizlere de büyük mutluluk veriyor” dedi.

Öte yandan, Balıkesir merkez ve ilçelerinden toplam 9 kulübün mücadele ettiği şampiyonada birinci sporcular gruplar maçına Balıkesir'i temsil etmek üzere katılacakları öğrenildi.

Sporcuların velileri elde edilen başarı da büyük emekleri olan Volkan Sersan'ın yanı sıra antrenörler Yağmur Baysal ve Mustafa Çavuş'u tebrik edip, teşekkür etmeyi ihmal etmedi.