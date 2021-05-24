Ayvalıklı turizmcilerden “Balıkçı Barınağı “talebi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen şiddetli fırtınanın ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Ayvalık Turizm Derneği, ilçede bir balıkçı barınağının inşa edilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin tarafından yapılan açıklamada, “Ayvalık'ta 21 Mayıs 2021 Cuma sabahı erken saatlerde meydana gelen hızı saatte 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına ve yağmur sonrası 56 özel, 14 balıkçı ve 10 gezi tekne batmış ve birçok teknede de 50 milyon lira civarında ciddi maddi hasar oluşmuştur.” hatırlatmasında bulundu.

Her yıl aynı bölgede 2-3 kez tekrarlanan ve ciddi anlamda yerel balıkçı ve günübirlik tekne sahiplerine derin maddi yükler ve acılar yaşatan bu afetin bir kez daha yaşanmaması için yetkilileri göreve davet eden Özgültekin, “Ayvalık merkezde teknelerin battığı bu alana 200 metre uzaklıkta özel marinada hiçbir teknenin bu afattan zarar görmemesi bizleri tek bir seçeneğe çıkarıyor. O da; bu alanın veya başka bir alanın korunaklı bir liman veya balıkçı barınağına dönüştürülmesidir. Vakit geçirilmeden bu projenin, hayata geçirilmesini umuyoruz. Bu olayda maddi ve manevi kayıpları olan Ayvalık balıkçı esnafı ve günübirlik tekne sahipleri ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyor, ekonomik kayıpların biran önce karşılanacağı noktasında umudumuzu muhafaza ediyoruz.” ifadelerini kullandı.