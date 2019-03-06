Ayvalıklı zeytinci ödüle doymuyor

Zeytin Dostu Derneği'nin 12 Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törende Ayvalıklı zeytinci Hüseyin Bozkurt ile kızı Hatice Bozkurt gümüş madalya sahibi oldu.

51 markanın ödüllendirildiği törende; zeytinin başkenti olarak nitelendirilen Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova' da yıllardır zeytincilik yapan ve Köy TV'de “Zeytinin Yolculuğu” adlı programının sunucusu Hüseyin Bozkurt ile kızı Hatice Bozkurt Yeşilkaya Zeytin Dostu Derneği kalite ödülü yarışmasında gümüş madalya sahibi oldu.

15.ci kez ödül aldılar

15. kez ödüle layık görülen Onursel Zeytincilik'in sahibi Hüseyin Bozkurt, kendilerine ve markalarından ödün vermeyeceklerini söyledi. Hüseyin Bozkurt, 'Zeytinin Yolculuğu' programının 110. kez ekranlarda bulunduğunu da ifade ederek, ülke genelindeki tüm zeytin üreticilerine teşekkür etti.