İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalıklı zeytinci ödüle doymuyor

Zeytin Dostu Derneği’nin 12 Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

Zeytin Dostu Derneği'nin 12 Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törende Ayvalıklı zeytinci Hüseyin Bozkurt ile kızı Hatice Bozkurt gümüş madalya sahibi oldu.



51 markanın ödüllendirildiği törende; zeytinin başkenti olarak nitelendirilen Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova' da yıllardır zeytincilik yapan ve Köy TV'de “Zeytinin Yolculuğu” adlı programının sunucusu Hüseyin Bozkurt ile kızı Hatice Bozkurt Yeşilkaya Zeytin Dostu Derneği kalite ödülü yarışmasında gümüş madalya sahibi oldu.



15.ci kez ödül aldılar


15. kez ödüle layık görülen Onursel Zeytincilik'in sahibi Hüseyin Bozkurt, kendilerine ve markalarından ödün vermeyeceklerini söyledi. Hüseyin Bozkurt, 'Zeytinin Yolculuğu' programının 110. kez ekranlarda bulunduğunu da ifade ederek, ülke genelindeki tüm zeytin üreticilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.