Ayvalıklılar göç ediyor...Belediyeden göçü önleyecek tedbir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; konut fiyatlarıyla, ev kiralarının astronomik rakamlara ulaşmasının ardından ilçenin yerli halkının içinde çok ciddi bir çoğunluk; sadece bu yüzden doğup-büyüdüğü ilçeyi terk ederek konut fiyatları ve ev kiralarının daha ucuz olduğu il ve ilçelere göç etmek zorunda kaldı. Ayvalık'ın kendine has kültürel dokusunun korunmasının yerli halk olmadan mümkün olmayacağının bilinciyle hareket eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, yerli halkın ilçe dışına göç etmesinin önüne geçebilmek için yapı kooperatiflerinin önünü açabileceklerini ve bunun da hayata geçebilmesi için 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarının hazırlanmasını beklediklerini kaydetti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde yapı kooperatifleri geçmiş yıllarda epey hareketliydi. İlçemizin dört bir yanında kooperatif inşaatları vardı. Günümüzde de arsa konusunu çözebilirsek, bu yönde gelişme sağlayabiliriz. Bu durumu imar planları yapılırken dikkate almamız gerekiyor. Bunun notunu alalım. Bu konuda önümüzdeki yıl yapılacak olan imar revizyon planlarında Ayvalık genelinde bu konuyu gündeme alabiliriz. Ama bunun öncesinde yer konusunu çözmek lazım. Nerelerde bu tür inşaatlar yapılabilir, bu alanlar belediye ya da hazineye ait mülkiyetler olmalı ki o bölgelerde kooperatifleşmeyi daha rahat sağlayabilelim. “ dedi.

Danıştay'a yaptıkları itirazın sonucunu beklerken boş durmuyorlar

Önümüzdeki yıl gündeme gelecek olan Ayvalık'ın 1/5000 ve 1/1000'lik hazırlanacak imar planları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Ergin, “Geçmişte bir vatandaşımız kendi arsasıyla alakalı bir konuda Ayvalık Belediyesi ile anlaşamayınca konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme ve yargılama sonrasında, mahkeme Ayvalık'ın koruma amaçlı bütün 1/1000'lik planlarını iptal etti. İptal etme sebebi de; bu planlar hazırlanırken, o dönemde 1/5000'lik planlarının bulunmaması. Ama yasada, ‘1/1000'lik planları ilçe belediyeleri, 1/5000'lik planları ise Büyükşehir Belediyeleri hazırlayacaktır' deniliyor. Yani 1/1000'lik imar planları hazırlayabilmek için önce 1/5000'likleri tamamlamak gerekiyor. Ama söz konusu durumla ilgili 1984 yılında 1/1000'lik koruma planları yapılırken, 1/5000'lik planların da yapılmasına ait bir şart yoktu. Tabi o vatandaşımızın şikâyetiyle harekete geçen mahkeme, bu detayı dikkate almadan, ‘Sizin 1/5000'lik planlarınız yokmuş, bu yüzden de ben tüm Ayvalık'ın 1/1000'lik planlarını iptal ediyorum' diyerek, bu yönde karar verdi. Tabi bunun üzerine biz bakanlığın Yüksek Kurulu'na başvurduk. Ayriyeten de Danıştay'a bu mahkeme sonucunu taşıdık. Şu anda yaptığımız başvurunun sonucunu bekliyoruz. Şu anda 1/5000'lik planların hazırlıklarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bu konuda Ayvalık'ı da öne aldılar. Bizler de bu arada, mahkeme sonucu aleyhimize de olsa biz bir an önce 1/1000'lik imar planlarını hazırlayıp devreye sokacağız.“diye konuştu.