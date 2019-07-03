Ayvalık'ta 10 Bangladeşli kaçak yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 10 Bangladeş uyruklu mülteci yakalandı.

Çataltepe mevkiinde zeytin bahçeleri arasında saklanarak, havanın kararmasıyla harekete geçmeyi bekleyen 10 Bangladeş uyruklu göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı. Mültecilerin bölgeye Manisa plakalı panelvan bir araçla İstanbul'dan getirildikleri tespit edildi. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda organizatör olduğu belirlenen D.I. isimli şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.