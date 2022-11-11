Ayvalık'ta 11 Kasım saat 11.11'de ağaçlandırma coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından ilan edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığınca 4 yıldan bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü, "Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de yüzlerce ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

Ayvalık Orman Şefliği öncülüğünde düzenlenen ağaç dikme etkinliği saat 11'i 11 geçe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Erhan Tutar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileriyle, öğrencilerin katılımıyla; Küçükköy Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirildi.

Defne, zakkum, fıstık çamı ve selvi fidanlarının toprakla buluştuğu etkinlik; Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem'in nezaretinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Türkiye genelindeki ağaçlandırma seferberliğinin bir parçası olarak sivil toplum kuruluşlarını, meslek odaları ve öğrencilerinin de katkılarıyla düzenlendikleri etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bugün gerçekten güzel bir havada organize edilen bu etkinlik, ağaç seferberliğine uygun heyecan ve coşkuyu da beraberinde getirdi. Ben bu duygularla diktiğimiz her ağacın geleceğe nefes olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törenin ardından Ayvalık Orman Şefliği tarafından ilçenin bir çok noktasında yaklaşık 500 fidanın daha toprakla buluşturulacağı öğrenildi.