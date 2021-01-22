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Ayvalık'ta 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde 110 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde 110 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Altınova Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda E.K. ismindeki bir şüpheli yakalandı. Şahsın üst aramasında 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edileceğini duyurdu.

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