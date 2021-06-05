İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık'ın Sarımsaklı açıklarında Yunan Sahil Güvenlik birimlerince Türk karasularına itildiği ihbarını alan iki Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 12 göçmeni kurtardı.


Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.