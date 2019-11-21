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Ayvalık'ta 12 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçamadı.


Alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan ahşap tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde 10 Suriye, 2 Filistin uyruklu olmak üzere 12 göçmen ele geçirildi.


4'ü çocuk, 2'si kadın 12 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldı.

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