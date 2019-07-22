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Ayvalık'ta 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere 46 Afgan göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 12’si çocuk, 10’u kadın olmak üzere 45 Afganistan uyruklu göçmen denizde yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere 45 Afganistan uyruklu göçmen denizde yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler hakkında işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, saat 00.05 sıralarında Ayvalık'ın Çıplak Adası kuzeyinde, Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin dikkati sayesinde fark edilen 12'si çocuk, 10 kadının da bulunduğu 46 göçmen üzerine bindikleri lastik bot durdurularak yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen göçmenler, lastik bottan sahil güvenlik botuna alınarak himaye edilirken, haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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