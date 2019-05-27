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Ayvalık'ta 13 Afgan göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.



Bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde Şeytan Sofrası mevkiinde bulunan Karaca Sitesi civarında 9'u çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 Afganistan uyruklu göçmeni bir şişme bota binmek üzereyken kıskıvrak ele geçirdi.



Yakalanan göçmenleri Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına getiren ekipler, burada göçmenlere yiyecek, içecek, ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. Ekiplerin daha sonra yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda göçmenleri bölgeye İzmir plakalı bir araçla getirdiği düşünülen organizatör Ş.C.Y. isimli şüpheliyi tespit ettiği ve zanlıyı yakalayabilmek için harekete geçtiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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