Ayvalık'ta 13 Afgan mülteci boğulmaktan son anda kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 13 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Maden Adası açıklarında üzerinde bulundukları teknenin motorunun arıza yapması sonucunda denizin ortasında mahsur kalıp sürüklenen göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 158 nolu ihbar hattını aradı.

Hemen harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-8 nolu bot kısa sürede Ege Denizi'nin ortasında mahsur kalan 13 Afgan göçmene ulaşarak onları kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen 7'si erkek, 4'ü kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 13 Afgan göçmen, işlemleri yapılmak üzere Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere teslim edildi.

Sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve ilaç gibi insani yardımların yapıldığı 13 mültecinin Ayvalık İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü misafirhanesinde işlemleri yapılıncaya kadar barındırılacağı öğrenildi.