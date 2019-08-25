Ayvalık'ta 15. Zeytin Hasat Günleri için düğmeye basıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15.'si düzenlenmesi planlanan Zeytin Hasat Günleri Festivali için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda, Ayvalık Ticaret Odası'nda düzenlenen hazırlık toplantılarının 4.'sünde hasat şenlikleri programı masaya yatırıldı.

ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın'ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıda; 15. Zeytin Hasat Günleri Tertip Komitesi üyeleri; Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Tülay Lale, Deniz Sabuncugil, Nefise Çam, Adile Temiz, Ahmet Sakallı, Volkan Oral, Mustafa Kürşat, Fatma Betül Kürşat, Ersan Adli, Murat Davranlı, Sebahattin Tatar ve Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak da hazır bulundu.

Amaç Ayvalık zeytinyağını hak ettiği zirveye taşıyabilmek

14 yıldan bu yana düzenlenen Ayvalık Zeytin Hasat Günleri Festivali'nin, Türkiye'de kişi başı yıllık zeytinyağı tüketimini 400 gramdan 2 kilograma ulaşmasının en büyük öncüsü olduğunu vurgulayan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Yeni hedefimiz ise Ayvalık zeytinyağını Avrupa'da ilçemizdeki butik firmalarımızın markalarıyla market reyonlarında görebilmektir. Bu amaçla Ayvalık Ticaret Odası olarak girişimlerimiz tüm hızıyla sürmektedir. Bu yıl; Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası ile birlikte organize edeceğimiz 15. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri Festivali'nde zeytinyağının dünyaca ünlü isimlerini konuk edecek ve zeytinyağı sektörümüzün öncü kuruluşlarıyla buluşturacağız. Organizasyonumuzun kusursuz olabilmesi için tüm paydaşlarımızın da katılımlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum ki; bu yıl Ayvalık olarak daha görkemli bir festivale hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.