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Ayvalık'ta 17 Afgan göçmen ve 1 organizatör polisten kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 17 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Tek Evler mevkiinde 8 çocuk 9 yetişkin, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak istedi. İstanbul'dan getirildiği tespit edilen toplam 17 Afganistanlı ve organizatör M.İ. ekipler tarafından gözaltına alındı. Bir adet lastik bot, dört adet ayak pompası, bir adet bot motoru, bir adet benzin dolu bidona da el konuldu.


Göçmenleri getiren şüpheliye ait araç ise Havran ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 göçmene, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yiyecek, giyecek, ilaç gibi insani yardım yapıldı. Aralarında 15 günlük bebeğin bulunduğu göçmenlerin yapılacak yasal işlemlerin ardından Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderileceği açıklandı.

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