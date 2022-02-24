Ayvalık'ta 17 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'tan bir lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17 göçmen, Ege Denizi ortasında Yunan unsurlarınca botları patlatılarak, Türk karasularına itildi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri 17 göçmeni kurtardı. Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.