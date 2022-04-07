Ayvalık'ta 17 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında Midilli Adası'na bir lastik botla gitmekte olan 17 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.