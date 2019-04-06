Ayvalık'ta 17 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Atatürk Caddesi üzerinde bir grup mülteciyi fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 8 Somali, 2 Uganda, 5 Yemen ve 2 Irak uyruklu mülteciyigözaltına aldı. Jandarma tarafından yemek, battaniye, ilaç gibi insani yardımların yapılmasının ardından 17 mülteci için sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.