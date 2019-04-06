İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ayvalık'ta 17 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 mülteci jandarma tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Atatürk Caddesi üzerinde bir grup mülteciyi fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 8 Somali, 2 Uganda, 5 Yemen ve 2 Irak uyruklu mülteciyigözaltına aldı. Jandarma tarafından yemek, battaniye, ilaç gibi insani yardımların yapılmasının ardından 17 mülteci için sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.