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Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na bir can salı ile gitmek isteyen 19 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na bir can salı ile gitmek isteyen 19 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir can salı üzerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 19 göçmene giyecek, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

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