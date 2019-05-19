Ayvalık'ta 19 Mayıs'ın 100. Yıl dönümü coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'taki kutlamalara ait ilk tören; ilçe protokolü, daire amirleri, ilçede faaliyet gösteren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenkler sunmasıyla başladı.

Buradaki törene; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Milli Mücadelenin 100. Yıl dönümü nedeniyle coşkunun geçtiğimiz yıllara nazaran daha da fazla artması beklenilen törende Ayvalık Belediyesi'nin efsanevi olarak nitelendirilen bando takımının yer almaması ise büyük bir eksiklik olarak yorumlandı.

Onlarca vatandaşın Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tuttuğu tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın meydanda bulunan yüzlerce kişi tarafından okunmasıyla sona erdi.

Ayvalık'taki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin ikinci etabı ise Hüsnü Uğral Stadyumu'nda gerçekleşti.

Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğündeki protokol üyelerinin şeref tribünündeki yerlerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başlayan tören; Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen adeta görsel bir şölen haline dönüşen etkinliklerle sürdü.

Müdür vekili Baydoğan'dan anlamlı konuşma

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Vekili Emre Baydoğan yaptı.

Baydoğan; Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 100. Yıl dönümünü Türk Milleti olarak büyük bir coşkuyla kutladığını belirtti.

Bu büyük mücadelenin Türk tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Emre Baydoğan, “Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti'nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve ‘Türk Milletini yine milletin kendi azim ve kararlılığı kurtaracaktır” diyen büyük önderimiz 7'den 77'ye, kuzeylisi-güneylisi, doğulusu-batılısı top yekün bir araya gelerek, milli mücadeleyi başlatmış, tüm yoksulluğa ve yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti büyük bir başarı elde etmiştir. Bağımsızlığın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizle, dünya milletleri arasında şerefiyle yerini almıştır. Atatürk, ‘En büyük eserim' dediği cumhuriyeti, demokratik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Gençliği'ne emanet etmiştir. Türk Gençliği bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada Ata'sının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, O'nun gösterdiği hedef olan çağdaş, uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, çağın gerektirdiği bilgiyle donatılmış Türk Gençliği ülkemizi en iyi şekilde geleceğe ulaştıracaktır” diye konuştu.

Törende; Gençlik Haftası nedeniyle ilçe genelindeki okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödülleri Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından takdim edildi.

Törene renkli gösterimler damgasını vurdu

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Vekili Emre Baydoğan'ın konuşmasının ardından; Atatürk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmen Ceyda Teksin tarafından hazırlanan programda; Mina Nur Demirkol, Dilan Kaplan, Erdinç Mert Teksin ve Onur Koç isimli öğrenciler sunumlarını tribünleri dolduran Ayvalık halkına yönelik gerçekleştirdiler.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Dülgeroğlu'nun komutasında gerçekleşen gösterimde; Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı; müthiş figürlerle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin; ‘ 1919' Ruhu', Erzurum ve Sivas Kongrelerinden çıkan sonuca atıfta bulunarak sahaya bedenleriyle ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' şeklini alarak ortaya çıkardıkları figürlerin, tribünlerin coşkusuna adeta coşku katması ise dikkatlerden kaçmadı.