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Ayvalık'ta 19. Uluslararası Ege Rüzgarları Sergisi açıldı

2012 yılında Ayvalıklı Ressam Emine Alışık ve Stella Caviart tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Ege Rüzgarları sergilerinin 19.

su “Kadın ve Deniz” teması ile Cunda Adası'ndaki Olgay Sanat Evi'nde açıldı.


20 yabancı, 21 Türk sanatçının katıldığı, 46 eserin beğeniye sunulduğu uluslar arası serginin açılışı sanatseverleri de bir araya getirdi. Ayvalıklı sanatçı Emine Alışık açılan 19. Ege Rüzgârları ismini taşıyan seri serginin, sanatın birleştirici gücü olduğunu savundu.


Amerika, Avusturya, Yunanistan, Arnatvutluk, Macaristan ve Avusturalya'dan gelen 20 sanatçının yanı sıra 21 Türk sanatçının birbirinden güzel eserlerinden oluşan serginin 3 Ağustos'a kadar açık kalacağını kaydeden Emine Alışık, 41 sanatçı arkadaşına da katılımları nedeniyle teşekkür etti.


7 yıldan bu yana sanatçı dostu Emine Alışık ile birlikte böylesi uluslar arası sanatsal etkinliği sürdürmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yunanlı sanatçı Stella Caviart ise dostluk ve barış sergilerinin sürmesini temenni ederek, tek hayallerinin de bu yönde olduğunu söyledi.


Sergiye katılan sanatçılardan Nejla Erşahin Meriç ise gelenekselleşmeye başlayan uluslar arası resim sergisine katılmaktan memnun olduğunu belirterek, bundan sonraki tüm çalışmalara da katılmayı hayal ettiğini söyledi.


Sergiye eserleriyle katılan sanatçı Haşmet Demirbil de Türk-Yunan dostluğunun pekiştirilmesi adına düzenlenen böylesi bir sergide yer almanın kendisine gurur verdiğini belirtti.

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