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Ayvalık'ta 22 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.


Alınan bilgiye göre; fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna ait ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu tekneyi Badavut mevkii açıklarında durdurdu.


Teknedeki 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 22 göçmeni yakalayan ekipler, 22 Afgan göçmen hakkında yasal işlem başlattı.

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