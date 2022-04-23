Ayvalık'ta 23 Nisan coşkusu zirveye taşındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan kutlamalar, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın öncülüğünde ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başladı.

23 Nisan kutlamaları etkinliklerine; Ayvalık Kaymakamı Yaman'ın yanı sıra Garnizon Komutanı vekili Piyade Albay Ufuk Çırağ, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, çok sayıda vatandaşlarla, bayramlarını kutlayan çocuklar katıldı.

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutmasının ardından Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın çelenk sunumunun ardından kutlama etkinliğine Hüsnü Uğural Stadyumu'nda devam edildi.

Stadyumda; bando takımı eşliğinde ilçe protokolünün öğrencileri selamlaması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan etkinliklerde, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır yaptı.

Sevgiye, barışa, dostluğa kardeşliğe, medeniyete, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan'ın, sevinçle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olan çocuklara sevgi ve güvenini gösterdiğini belirten Güner Bahadır, “Dünya'nın ilk ve yegâne çocuk bayramı olarak tarihe geçen böyle bir günde şunu bilmenizi isterim ki; evlatlarınız bizim emanetimizdir. Sevgi ve şefkatle, bir öğrenim biçimi olarak ezber değil düşünen, akıl eden, soru soran, araştıran insan modeline dönük yeni eğitim anlayışına hizmet vermek arzusunda olan, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda aydınlık Türkiye'nin vizyonuna yakışır bir camianın yöneticilerinden biri olarak misyonuz bizatihi budur” dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri; Kaymakam Hasan Yaman ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Onbeş Eylül Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen Hüsnü Uğural Stadyumu'ndaki 23 Nisan töreni halk oyunları gösterileri, öğrenciler tarafından seslendirilen şiirlerin okunması ve resmi geçiş ile sona erdi. Geçiş sırasında bir gün önce play-off karşılaşmalarının ardından 6 yıl sonra yeniden 3. Lige yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımı kazandığı kupasıyla halkı selamlaması ise yoğun alkışlarla karşılık buldu.