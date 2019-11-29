İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör zanlısı yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi İskele mevkiinde G.H. isimli organizatör zanlısı ile 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Hemen harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla Uzungöl mevkiinde düzensiz göçmenleri ele geçirdi.


Olayla ilgili yakalanan G.H. isimli organizatör zanlısı ile aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 26 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.