İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık içlesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık içlesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafında 28 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11 erkek, 10 kadın, 7 çocuk, 16 Kongo, 7 Suriye, 3 Orta Afrika ve 2 Mali uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık limanına getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.