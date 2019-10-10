Ayvalık'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık içlesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11 erkek, 10 kadın, 7 çocuk, 16 Kongo, 7 Suriye, 3 Orta Afrika ve 2 Mali uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık limanına getirildi.