Ayvalık'ta 28 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Maden Adası'nda bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Maden Adası kıyısında bekleyen göçmenlere ulaşan ekipler, 28 kişiden oluşan grubu botlara alıp, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.