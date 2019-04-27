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Ayvalık'ta 3 rüzgâr gülü ile 30 milyon kilovat saat enerji üretilecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine 3 adet rüzgar gülü inşa ediliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine 3 adet rüzgar gülü inşa ediliyor.


Altınova'nın Çakmak köyü sırtlarındaki Rüzgarlı Tepe mevkiine 3 adet rüzgar enerjisi tribünü kuruluyor. Montaj işlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan firma temsilcisi İnşaat Mühendisi Zeki Ersan, “Ayvalık'ta ilk nazar boncuğu olacak 1-Red rüzgar enerjisi tribünleri şimdilik 3 adet olarak Temmuz ayı sonunda tamamlanacak ve Ekim ayında üretime geçecek. Belki ileride bunu 4 ve 5 Red takip eder. Çünkü Rüzgârlı Tepe'de 5 adet tribün kullanma sahamız mevcut” dedi.


30 milyon kilovat saat enerji üretmesi planlanan projeyle ilgili bilgi veren Ersan, “Halen alt yapı çalışmalarını yaptığımız sahada ileride 2 adet daha yapma imkanımız var. Bulunduğumuz saha buna müsait. Her tribün arasındaki mesafe 800 metre olup, tribün kule yüksekliği 91 metre ve kanat çapı 117 metre olacak” ifadelerini kullandı.


Şubat ayı ortalarından bu yana dağın zirvesinde beton mikserleri ve tribün montajı için gerekli yolun açıldığını kaydeden Zeki Ersan, “Polatbay Enerji sistemleri yüzde 70 dış kaynaklı ve yüzde 30 yerli Türk firması olup, toplam 3 tribün 10 milyon dolara mal olacak. Halen zemin demir döşeme ve çember beton işlemleri devam ediyor. Kazdağları'ndan gelen hava akımı buradaki rüzgâr enerjisinin verimli olmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

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