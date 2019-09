Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Sabah saat 09.30'da Ayvalık Kaymakamlık makamında gerçekleşen ilk kutlamada; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın izinli olması nedeniyle yerine Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, protokol üyeleriyle vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

İlçedeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına ait ikinci tören, saat 10.00'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara öncülüğünde; Garnizon Komutanı Personel Albay Fevzi Koruyucu, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Sarpdağ ve BAÜ Ayvalık Meslek yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve kalabalık bir vatandaş grubunun hazır bulunduğu tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Tören öncesinde; Ata'ya olan saygılarını ifade etmek isteyen çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtını adeta çiçek yağmuruna tuttu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ve akabinde Ayvalık Belediye Bandosu'nun eşliğinde İstiklal Marşı'nın seslendirildiği törende; günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı ise; Piyade Yüzbaşı Ersoy Gezgin yaptı. Gezgin; 1919'da başlayıp, 3 yıl süren Kurtuluş Savaşı'nın 30 Ağustos 1922'de bizzat Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresinde 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi' ile taçlandığını hatırlattı.

Anadolu'yu işgal eden güçlere karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün “Geldikleri gibi giderler” sözü ve silah arkadaşlarıyla “Ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını hatırlatan Gezgin, "1919'da başlayıp, 3 yıl süren bu savaş, 30 Ağustos 1922'de bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresinde gerçekleşen ‘Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle' taçlanmıştır. Bu muharebeler sırasında, batılı askeri uzmanların ‘6 ayda zor düşer' dedikleri Yunan savunma hatları, 4 gün kısa bir süre içerisinde kahraman Türk Ordusu tarafından paramparça edilmiş, Yunan Ordusu'nun büyük bir bölümü imha edilmiş ve Yunan komutanların büyük bir kısmı tutsak edilmiştir. Ordumuz, Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül 1921 tarihinde ‘Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri' emriyle 15 günde 400 kilometre yol katetmiş ve üzerinde şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımızı yurdumuzun üzerinde ebediyen dalgalandırmak üzere dikmiştir. Tarihi boyunca hür yaşamış Türk Milleti bu işgale boyun eğmemekle, bundan sonra da hür yaşayacağını tüm dünyaya göstermiştir. ” dedi.

30 Ağustos'ta elde edilen zaferin tüm dünyada sömürgeci ülkeler tarafından ezilen uluslara örnek teşkil ettiğini, umutları tükenen toplumlara bir ümit meşalesi olduğunu belirten Piyade Yüzbaşı Ersoy Gezgin, “Görevimizi başarmak için, bizden istenilen her şeyin daima daha fazlasını Atatürkçülük ve Türk Milleti'nin bekası için feda ettik. Hiç şüpheniz olmasın ki; etmeye de devam edeceğiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, vatan ve millet için her türlü fedakarlığı emir verildiği anda yapacağımızdan, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf ederek, gerekirse aziz şehitlerimizle kucaklaşabilmek için bir an bile tereddüt etmeyeceğimizden emin olunuz. Ne ay-yıldızlı bayrağımız, ne de İstiklal Marşımız yurdumuzdan eksik olmayacaktır” diye konuştu.

Sakarya İlkokulu öğrencilerinden Irmak Akyol'un günün anlam ve önemine ait şiiri seslendirmesinin ardından, tören; Ayvalık Belediyesi'nin bando takımı öncülüğünde gerçekleşen resmi geçit ile sona erdi.