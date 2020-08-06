İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı Plajları açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı Plajları açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Sarımsaklı Plajı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.