İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Ege Denizi’nde yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Ege Denizi'nde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, gece yarısı saat 00.30 sıralarında bir şişme botun Midilli adasına doğru ilerlediğinin bilgisini alan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek Maden adası açıklarında ilerlemekte olan lastik botu durdurdu. 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere 34 düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'ın Cunda adasında bulunan komutanlığa getirdikleri Afganistanlı göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.