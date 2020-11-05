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Ayvalık'ta 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Türk karasularına itilen 35 Güney Afrikalı göçmeni kurtardı.


Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler Cunda Adası'na getirildi.


Burada yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulan göçmenler daha sonra Göç İdaresi'ne gönderildi.

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