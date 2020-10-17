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Ayvalık'ta 36 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 36 göçmeni kurtardı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 36 göçmeni kurtardı.


Aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo uyruklu göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 36 göçmenin sınır dışı işlemlerinin yapılmaya başlanıldığı öğrenildi.

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