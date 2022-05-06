İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 38 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurularak, yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 38 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurularak, yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde bir lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli'ye doğru giden göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik botları, hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu ve 38 göçmeni ele geçirdi.


Cunda Adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.