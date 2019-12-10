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Ayvalık'ta 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye nöbeti görevini icra eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajları açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan bir lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenleri fark etti. Hemen harekete geçen ekipler lastik botu durdurarak; 18'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirilen düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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