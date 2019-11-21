Ayvalık'ta 39 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuzey Ege Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri devriye nöbeti sırasında bir lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan göçmenleri fark etti.
Hemen harekete geçen ekipler; 15 Kongo, 11 Suriye, 5 Eritre, 4 Filistin, 2 Orta Afrika ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
11'i çocuk, 9'u kadın olmak üzere toplam 39 göçmen hakkına yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.