Ayvalık'ta 4. Geleneksel Boşnak Teferiç Şenliği start aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balkan ülkelerinin Hıdırellez'i olarak nitelendirilen Geleneksel Boşnak Teferiç Şenlikleri başladı.

Ayvalık Belediyesi ile Küçükköy Birlik ve Dayanışma Derneği işbirliğinde 4. Teferic Şenlikleri Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nden Küçüköy merkeze yöresel müzik grubu Brateband eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Folkloru, mutfağı ve sosyal yaşamı ile Boşnak kültürünün korunması ve tanıtılması amaçlanan şenliğe Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Pendik Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve çeşitli illerden gelen Boşnak dernekleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, "Ayvalık bildiğiniz gibi birçok coğrafyadan göç almıştır. Bu coğrafyaların farklı kültürlerinden beslenen bir kenttir. Bu kültürlerin hepsini koruyup geleceğe aktarmak yerel yönetimler olarak borcumuzdur. Ayvalık yaşayan tüm kültürleriyle güzeldir ve tüm kültürleriyle yaşayacaktır. Bildiğiniz gibi 1912'deki Balkan Savaşı sırasında Balıkesir bölgesine Boşnak mübadilleri zorunlu göç etmişlerdir. Fakat Küçükköyümüzün merkezine Boşnak halkının yerleşmesi ve yer edinmesi 10 yıllık bir süreci almıştır. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda bölgede Rum halkının hareketlenmesi ve Boşnak halkının can güvenliğinin kalmaması nedeniyle Boşnak halkı Bursa sınırlarına kadar geri gönderilmiştir. Fakat kısa süre bu topraklarda yaşamış olan Boşnak halkı vatanseverliğini göstererek Yarbay Ali Çetinkaya ile birlikte hareket etmiş ve 15 Eylül 1922'de Ayvalıkımızın düşman işgalinden kurtulmasında büyük rol oynamışlardır. Bu tarihten itibaren Küçükköy‘e yerleşen Boşnak halkı Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla yeni kimliklerine sıkı sıkıya tutunmuşlardır'' dedi.

"Teferiç; doğanın uyanışını, baharı simgelemektedir''

O günden bu yana öz kimliklerini kaybetmeden yaşayan Boşnak halkı için teferiçin, doğanın uyanışını, baharı simgelediğini kaydeden Başkan Ergin, “Teferiç köken olarak Türkçe ‘tepreç'ten gelir, kutlamak eğlenmek anlamındadır. Tam anlamı bir araya gelerek 'doğanın uyanışını' kutlamaktır. Teferiç Şenliklerimize de bu bakış açısıyla yaklaşarak, Boşnak kültürünün tüm özelliklerini yansıtarak ve yaşatarak bahara hoş geldin diyoruz. Şenliğimizin 4.'sünü yaptığımız bu sene Küçükköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine, bizlere destek olan tüm Bosna sancak derneklerine, sivil toplum örgütlerine, bizleri kırmayarak buralara kadar gelen sanatçı dostlarımıza, katkı sunan tüm kişi kurum ve kuruluşlara şimdiden teşekkür ederiz. İleriki yıllarda daha güzel şenlikleri beraber yapmak umuduyla sözlerimi şöyle bitirmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sözlerini, “Çalsın akerdeonlar, eğlenme zamanıdır. Şimdi burada hep beraber tüm Ayvalık ‘bahara merhaba' diyelim. Nice baharlarımız olsun” sözleriyle tamamladı.

Pendik Bosna Halk Oyunları Derneği ve Güreleler Halk Oyunları Derneği folklor ekipleri sahne aldı. Küçükköy Kent Müzesi'nde saat 13.30'da Saraybosna'daki katliamı kınamak için yapılan ritüelin Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp tarafından geçen yıl çekilen fotoğraflarının yer aldığı ‘Ölüm yolunda barış için yürüyenler' adlı fotoğraf sergisi protokol üyeleri tarafından açıldı. İlk gün etkinlikleri, Bosfor Band ve Gizem'in saat 21.15'teki konseri ile tamamlanacak.

El emekleri sergisi ile farklı noktalarda müzik dinletisi, etkinliğin 2'nci günü olan 5 Mayıs Pazar günü de devam edecek. Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde 15.00-16.30 saatleri arasında Zeytin Çekirdekleri konser verecek.