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Ayvalık'ta 40 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 40 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 40 Afgan uyruklu mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Çıplak Ada batısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 15 erkek, 10 kadın, 15 çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz mülteciler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanında yetkililere teslim edildi.

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