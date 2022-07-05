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Ayvalık'ta 40 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 40 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında bir şişme bot içerisinde göçmenlerin Ayvalık açıklarında olduğunu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek göçmenleri ele geçirdi.


Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.


Yakalanan göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor.

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