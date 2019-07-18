Ayvalık'ta 40 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 40 mülteci yakalandı.

Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Tuzla mevkiinde hareket halinde lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli adasına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 16'sı erkek, 11'i kadın ve 13'ü çocuk 40 mülteci hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı bildirildi.